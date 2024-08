Moscardini giovane e con le idee chiare | Le sfide? Sociale lavoro casa ed eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Rebecca, 28 anni, ma ne dimostra meno, determinata, intraprendente e capace, è uno dei volti nuovi della maggioranza che accompagna Andrea Tagliasacchi nel suo terzo mandato consecutivo da sindaco di Castelnuovo. Abita da sempre nel capoluogo e nella vita esercita la professione di avvocato in uno studio legale a Lucca. E’ la piùdel Consiglio comunale e alle elezioni di giugno ha avuto ben 488 preferenze, risultando la più votata della sua lista dopo il vicesindaco Chiara Bechelli.è alla prima esperienza amministrativa, ma Tagliasacchi ha piena fiducia in lei e le ha conferito la carica di consigliere delegato alle Politiche giovanili e a quelle sociali.inoltre è stata scelta come Capogruppo di maggioranza.