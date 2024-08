Gruppo Sportivo Meomartini al via l’organizzazione del settore giovanile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer ilin questo mese di agosto non c’è tempo per riposare. Dopo aver pianificato l’attività delsenior, si è passati aldello staff tecnico da impegnare nel. Sono stati riconfermati tutti gli allenatori delle squadre under così come gli istruttori minibasket. Inoltre, a Giovanni ed Italo Campanelli, Gianfranco Capacchione, Cosimo Cefalo, Marco Di Peso, Antonio Siciliano e Massimo Tipaldi (cui si aggiunge l’incognita di Francesca Viola che probabilmente lascerà Benevento per lavoro) si aggiungeranno alcuni nuovi innesti. Già definito quello di Gennaro Reale, ex giocatore di New Cap Marigliano ed allenatore che, da quest’anno, sarà un componente dello staff tecnico e guiderà una squadra in un campionato regionale.