Coni dopo Parigi 2024 si apre la partita Governo contrario ad una quarto mandato per Malagò ma lui avvisa | Vorrei dare seguito

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) “Ioal lavoro di questi anni, si chiama spirito di servizio”. In un ‘intervista al Corriere della Sera l’attuale numero uno delGiovanni, rilancia sulla voglia di restare.Domenica scorsa finiva la fantastica festa delle Olimpiadi diedizione. Ancora prima della cerimonia ufficiale di chiusura, iniziava però per l’Italia dello sport un’altra gara, magari meno coinvolgente a livello nazionale, ma di certo altrettanto appassionante sul piano politico. Giovannie Andrea Abodi – Cityrumors.it – ansafotoSì perchè la politica è entrata a gamba tesa sul tema presidenza del. L’attuale numero uno Giovannipubblicamente ammette di non avere nessuna intenzione di mollare la poltrona.