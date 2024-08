Turista milanese viene dimessa dal pronto soccorso | muore a 62 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

Morire in poche ore per un mal di pancia durante le vacanze. sembra sia successo proprio questo a Francesca Colombo, 62enne residente in provincia di Milano, che stava trascorrendo alcuni giorni a Librizzi, nel Messinese. Ovviamente, i contorni della vicenda, riportata da "Today", sono tutti da chiarire. Il coniuge di Francesca ha sporto denuncia ai carabinieri. Sulla morte della donna la procura di Patti ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Francesca Colombo era una, residente a Milano, che si trovava in vacanza in Sicilia.