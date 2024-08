Tajani sentirò il ministro iraniano per chiedere prudenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ildegli Esteri Antonioha riferito che presto sentirà il collega di Teheran: "Chiederò ancora una volta aldegli Esteri dell'Iran di utilizzare la massimaperché siamo in un momento delicato. La chiusura dell'accordo per il cessate il fuoco in Medio Oriente è elemento fondamentale per la de-escalation. Ecco, bisogna che nessuno compia passi falsi che pregiudichino il raggiungimento dell'accordo", ha detto il titolare della Farnesina, insieme con l'omologo Ignazio Cassis, in occasione della giornata della diplomazia.