La moria dei negozi in centro a Ferrara | chiude lo storico Benasciutti

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – La saracinesca delloo di articoli per la casasta per abbassarsi per l’ultima volta. Le vetrine affacciate su piazza Travaglio dopo vent’anni non avranno più una luce a illuminarle: “Per il momento sposteremo l’attività online – spiega Sara– e in futuro apriremo un nuovo punto vendita”. Ma non sarà in– dovrebbe trovare posto in via Veneziani – e non avrà le stesse metrature attuali, superiori ai cento metri quadrati. La porzione diche da piazza Travaglio prosegue lungo via San Romano per raggiungere il cuore della città, è radicalmente cambiata negli ultimi anni: come altre zone ha visto il moltiplicarsi di rivendite,di frutta e verdura, e soprattutto ristoranti d’asporto, tipicamente guidati da commercianti di origine asiatica.