Oro per le azzurre di Velasco Italvolley nella storia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia femminile del volley ha vinto per la prima voltadella pallavolo italiana una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Nel torneo di Parigi2024 lehanno battuto gli Stati Uniti 3-0 (25-18; 25-20; 25-17). Decisiva la prestazione di Paola Egonu con 22 punti messi a segno. Medaglia di bronzo al Brasile che ieri ha battuto la Turchia 3-1.L’Italia chiude i Giochi francesi con 40 medaglie complessive: 12 ori, 13 argenti, 15 bronzi. Migliorata la spedizione di Tokyo: stesso numero di medaglie ma con due ori in più.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS) L'articolo Oro per lediproviene da Ildenaro.it.