Frediani alla Re-Basket Campagnola | due innesti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) È Matteo(foto) il settimo giocatore nel roster della Re-2000 Reggio Emilia in vista del prossimo campionato di Serie B interregionale. Il giocatore novellarese, classe 2004, arriva dsquadra del suo paese dove nell’ultimo campionato di Serie C ha sfiorato la doppia cifra di media, fermandosi a 9,9. In Serie C arriva dalle Marche il nuovo innesto dell’E80 Group Castelnovo Monti:corte di coach Vozza, infatti, arriva l’ex Pesaro Filippo Rossi, ala piccola che nell’ultima stagione ha viaggiato a 7 punti adcciata di scarpe. Scendendo in DR2, invece, ilha ufficializzato l’arrivo del classe 1997 Edoardo Giaroni, ala/centro – che rivestirà il biancoblu dopo averlo già fatto nella stagione 2021/22 – e Giulio Guardasoni, lungo classe 2004 ex Correggio.