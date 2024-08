Tuttosport – lo spagnolo pronto per iniziare l’avventura rossonera

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 9 agosto 2024) 2024-08-08 22:00:44 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: “Ciao rossoneri, sono molto felice di essere qui“, inizia con queste paroleal Milan di Alvaro Morata. Loè arrivato nel tardo pomeriggio di oggi a Milano. Ad attenderlo un gruppo di tifosi che lo ha acclamato da subito. Per lui già pronta una sciarpacon la quale ha posato per le fotografie di rito. Intanto è tuttoper la presentazione ufficiale, poi l’attaccante sarà a piena disposizione di mister Paulo Fonseca. Un grande colpo per il reparto offensivo dei milanesi e un grande ritorno in Serie A per l’ex Juventus. Morata al Milan, l’ex Juveal ritorno in Serie A “Ciao rossoneri, sono molto felice di essere quiequesta nuova avventura. Non vedo l’ora di indossare la maglia e vedervi tutti, un abbraccio!“.