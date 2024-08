Sharon uccisa in strada a coltellate spunta un nuovo testimone | Una lite prima delle grida d’aiuto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) BERGAMO – Il lavoro è tanto. Una sorta di full immersion in un “mare” di immagini da visionare, passare al setaccio, una, due volte, forse di più per non perdere nemmeno un minuscolo dettaglio che potrebbe essere utile alle indagini. Fotogrammi raccolti da una cinquantina di telecamere, private e comunali, che gravitano e vigilano sulle vie di Terno d’Isola, a volte non così nitidi. Ed è lì che si stanno concentrando i carabinieri del Ros di Roma unitamente ai colleghi del Nucleo investigativo di Bergamo per venire a capo di questo giallo d’estate che a oggi non ha ancora un movente, una pista prevalente. Oltre che vederle, quelle immagini occorre anche collegarle nel tempo, un’orae dopo l’omicidio diVerzeni, 33 anni, avvenuto alle 00.50 della notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate, dove le telecamere non ci sono.