Roma | Ghisolfi a lavoro sul mercato si cerca il sostituto di Smalling

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il precampionato dellasta volgendo al termine. La sfida di sabato 10 agosto contro l’Everton sarà l’ultima fatica della squadra giallorossa prima di iniziare a fare sul serio. Daniele De Rossi non vuole lasciare nulla al caso e sta martellando i suoi ragazzi a suon di doppie sedute, per farli arrivare nella migliore condizione possibile al primo match di campionato contro il Cagliari. Nonostante la fatica, però, il clima all’interno del gruppo sembra sereno, segnale di una squadra unita che sa dove vuole arrivare. Per quanto riguarda il, continua anche ildel ds Florent: il nome per la fascia destra resta quello di Raoul Bellanova ma, la dirigenza capitolina, sta anche sondando il terreno indi undi Chris, vista l’ipotesi che il centrale possa lasciare la Capitale.