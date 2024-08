Parigi 2024 golf femminile | Fanali 52esima nel terzo giro Ko aggancia in vetta Metraux

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alessandraperde posizioni neldialle Olimpiadi di. L’azzurra, che era 47esima a metà gara, chiude il “moving day” al 52esimo posto con 228 (75 76 77, +12). “Ho giocato molto bene e mi sono anche divertita – spiega-. Nelle ultime buche, specialmente, non mi è entrato un putt. Ho provato in tutti i modi a studiare al meglio le pendenze, ma niente, la pallina sembrava proprio non volesse entrare”. “Credo che lo score, in questo momento, non rifletta il mio gioco. Spero davvero di chiudere la gara al meglio“, conclude l’azzurra, che proverà a migliorare il suo piazzamento nell’ultimo, in programma sabato 10 agosto a LeNational di. La copertina di giornata va a Lydia Ko, che mette nel mirino la medaglia d’oro dopo l’argento conquistato a Rio 2016 ed il bronzo di Tokyo 2020.