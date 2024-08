LIVE Pentathlon moderno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia il ranking round maschile in pedana Malan e Cicinelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) 11.00 Si parte con gli assalti! Il primo sarà quello che metterà di fronte i due atleti della stessa nazione, quindi per i nostri colori. 10.58 Il campione olimpico in carica è il britannico Joseph Choong (anche iridato in carica). Intanto è in corso la presentazione di tutti gli atleti. 10.56 Il favorito d'obbligo è il magiaro Csaba Bohm, vincitore sia della Finale di Coppa del Mondo che dei Mondiali nel 2024, stabilendo in entrambi i casi un nuovo punteggio record. 10.54 Concentriamoci ora sul settore, che tra pochi minuti inizierà la propria competizione. Trentacinque incontri per ogni atleta e un massimo di 250 punti. 10.51 Gli italiani saranno al via con il contingente massimo, e oltre ai tre candidati per salire sul podio ci sarà anche Matteo, che proverà a recitare il ruolo della sorpresa.