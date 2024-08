Chi sono gli Sturoi? – Gli Anelli del Potere

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 8 agosto 2024) Glierano una delle tre razze di hobbit della Terra di Mezzo, insieme ai Paloidi e ai Pelopiedi. Glirappresentano una delle tre principali etnie hobbit, e il loro nome sembra avere un’origine profondamente radicata nella cultura Hobbitish, senza un corrispettivo diretto nell’Ovestron. Il termine “” potrebbe essere interpretato come “Forte” o “Ben Piantato”, riflettendo forse il loro carattere robusto e determinato. Una Razza Robusta e Avventurosa Glicostituiscono il secondo gruppo più numeroso tra gli hobbit, enoti per la loro prestanza fisica. A differenza dei Pelopiedi e dei Paloidi, glidescritti come più audaci e intraprendenti. Questo spirito avventuroso li portò a seguire l’esempio dei Pelopiedi nell’affrontare l’ardua traversata delle Montagne Nebbiose, alla ricerca di una nuova casa a ovest.