Petrazzuolo | Lukaku è la priorità del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il dir. Antonioè intervenuto a “Magazine Live”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Di seguito le sue parole: “è ladel, sono attese novità importanti nelle prossime ore. Nuovi contatti con il Chelsea, il club azzurro vuole chiudere in fretta l’affare. Sono vicine le uscite di Cajuste e Gaetano, il Brighton sta per accettare l’offerta da 12 milioni delper Gilmour, per la stessa cifra dovrebbe arrivare Brescianini. Ilsegue sempre Neres, il Benfica chiede 25 milioni. Chiesa sta lanciando dei messaggi social alla Juventus, ma non rientra nei piani di Thiago Motta. Anche Cheddira potrebbe partire, non ci sono offerte per Simeone.