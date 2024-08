LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | cominciano i quarti dello speed femminile!

Leggi tutta la notizia su oasport

12.31 Ecco il programma completo deidi finale: Miroslaw (POL) – Romero Perez (ESP) Kalucka (POL) – Zhou (CHN) Hunt (USA) – Sallsabillah (INA) Made Rita Kusuma (INA) – Deng (CHN) 12.27 Non è presente la nostra Beatrice Colli che non ha passato le eliminatorie.llo che è davvero alto e selettivo sin dalle qualificazioni, con tempi estremamente competitivi. 12.23 La grande favorita sarà la polacca Aleksandra Miroslaw, in testa dopo le qualificazioni: il primo turno sarà contro la spagnola Romero Perez. 12.20 Ben ritrovati amici di OA Sport alladelle fasi finali delladi. 11.57 La nostrasi interrompe qui, noi di OA Sport vi diamo l'appuntamento fra pochi minuti per il via deidi finale. 11.56 Alle 12.