I Gagliardetti d’Italia | l’Alcione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Idi un club della Lombardia:Milano Società Sportiva, meglio nota come Alcione, è una società fondata nel 1952 e vanta oltre settant’anni di attività ininterrotta. La maggiorparte trascorsa nelle divisioni dilettantistiche, nelle quali si è imposta progressivamente tra le società di riferimento a Milano e in generale nel nord-ovest lombardo. Anni ’90 2020 Negli anni 2020 ha conosciuto il massimo splendore, accedendo per la prima volta alla Serie D e poi, dopo aver vinto il proprio girone nella stagione 2023-2024, alla Serie C. Il piumaggio del martin pescatore, uccello che è anche denominato Alcione, ispirarono il nome ed i colori sociali.della stagione 2022-2023 Il primo e storico Presidente, Ennio Di Ponzio, privo di significative risorse economiche, sul finire degli anni 1960 fece appelli pubblici per racimolare sostenitori.