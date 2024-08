Crunchyroll porterà The Concierge in Italia e nel mondo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 6 agosto 2024), la piattaforma per eccellenza degli anime di tutto il, ha annunciato oggi la data di proiezione nelle salene del fantastico film antropomorfo Thee Sony Pictures Entertainment distribuiranno Theil 23 settembre in. Sinossi Akino è un’apprendistapresso i Grandi Magazzini Hokkyoku, un insolito grande magazzino che si rivolge esclusivamente agli animali. Sotto l’occhio vigile del direttore dei piani e deisenior, Akino corre in giro per esaudire i desideri dei clienti con una miriade di esigenze e problemi, nel suo tentativo di diventare unaa tutti gli effetti. Alcuni credits Theè diretto da Yoshimi Itazu della casa di produzione PRODUCTION I.G (Ghost in the Shell, PSYCHO-PASS, HAIKYU!!).