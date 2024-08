Le mani del Pd sulle date simbolo degli italiani | oltre il limite della decenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) A 44 anni dalla strage di Bologna, una delle pagine più infamistoria repubblicana, la sinistra- col Pd in prima linea ha deciso deliberatamente dipassare ognidi(e responsabilità) politica, accusando di fatto l'attuale governo di avere le stesse radici neofascisteesecutori materiali e morali dell'attentato terroristico. Un'accusa gravissima e inaudita, lanciata dal presidente dell'Associazione familiari delle vittime Paolo Bolognesi - ex parlamentare del Pd - che nella furia ideologica contro il centrodestra ha pensato bene di tirare in ballo anche Licio Gelli e la P2, che sarebbero gli ispiratoririformagiustizia del ministro Nordio.