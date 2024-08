Quando si gioca Italia-Serbia Olimpiadi volley femminile 2024 | data orario programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) L’affronterà lanei quarti di finale del torneo dialledi Parigi. L’appuntamento è per martedì 6 agosto (ore 21.00). Le vincitrici dell’ultima Nations League hanno chiuso da imbattute la fase a gironi, sconfiggendo nell’ordine Repubblica Dominicana (3-1), Olanda (3-0), Turchia (3-0) e chiudendo così al secondo posto nella classifica combinata tra i tre raggruppamenti (alle spalle del Brasile per un discorso di quoziente set). Le ragazze del CT Julio Velasco hanno così guadagnato il diritto di fronteggiare la settima formazione in graduatoria, ovvero la miglior terza classificata. Il problema è che si tratta dell’avversario peggiore che potesse capitare, ovvero la: le Campionesse del Mondo hanno perso contro la Cina (3-1) e contro gli USA (3-2), battendo soltanto la Francia (3-0) e chiudendo così al terzo posto nella Pool A.