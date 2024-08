Oroscopo della settimana | previsioni astrologiche dal 4 al 10 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 4 agosto 2024) Scopri leper tutti i segni zodiacali nelladal 4 al 10. Amore, lavoro e salute: cosa dicono le stelle per te? Ladal 4 al 10porta con sé energie astrali particolari che influenzeranno ogni segno zodiacale in modi diversi. Vediamo nel dettaglio cosa riservano le stelle per ciascun segno., l’– velvetgossipAriete Per gli *Ariete*, questasi preannuncia intensa. In amore, potresti vivere momenti di grande passione ma anche di tensione. Cerca di mantenere la calma e di comunicare apertamente con il partner. Nel lavoro, nuove opportunità potrebbero presentarsi, ma è necessario essere pronti a coglierle al volo. La salute è buona, ma non trascurare l’attività fisica. Toro Il *Toro* vivrà unatranquilla e stabile.