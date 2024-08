Oro storico per la coppia Paolini-Errani Cecchini in esclusiva | Risultato straordinario

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 4 agosto 2024) L’ex tennista Sandrainai nostri microfoni sul trionfo dellaformata da: “Sono state fantastiche”. Il primo oro olimpico nel tennis arriva dallaformata da Jasminee Sara. Le due ragazze erano arrivate a Parigi con l’obiettivo di salire sul podio guardando anche ai risultati ottenuti durante l’anno. Ma, come hanno dimostrato molti risultati visti in Francia (a partire dallaVavassori-Bolelli ndr), in questa competizione si azzerano i valori e non è mai semplice riuscire a mantenere le aspettative della vigilia.con la medaglia d’oro – cityrumors.it – foto LapresseSara e Jasmine, però, sono riuscite nell’impresa di portare a casa una medaglia prevedibile, ma non certamente scontata.