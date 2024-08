Monta la protesta delle donne pugili contro le intersex | perde con la taiwanese e fa la doppia x video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Guarda caso, le duein gara ai Giochi di Parigi, la tunisina Imane Khelif e la due volte campionessa mondiale Lin Yu-ting sono entrambe medaglia sicura e vengono date per favoritissime alla medaglia d’oro. Una situazione che diventa sempre più insostenibile per le. Tutte, non solo la nostra Angela Carini, prima vittima sacrificale del carrozzone olimpico parigino. Sta infatti diventando virale sui social la foto del gesto fatto dalla bulgara Svetlana Kamenova Staneva dopo la proclamazione del verdetto del match che l’ha opposta allaLin Yu Ting (l’altra atleta fermata dall’Iba ai Mondiali) e l’ha vista battuta ai punti. Alla fine del match le due si erano date la mano, ma inizialmente la bulgara aveva voltato le spalle alla rivale.