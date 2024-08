Cos’è la strategia della tensione e perché ha segnato la storia italiana?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 4 agosto 2024) Laera una sorta di piano politico, organizzato in maniera occulta da alcune parti dello Stato e organizzazioni segrete, per diffondere nella popolazione un senso di paura e angoscia, attraverso una serie mirata di atti terroristici. Un disegno eversivo in piena regola che insanguinò l’Italia degli anni ’60, ’70 e ’80, al fine di legittimare, pretendere o augurare svolte politiche di matrice autoritaria. Laebbe il suo humus nei cosiddetti anni di piombo, quando si fronteggiavano costantemente gruppi terroristici di estrema sinistra e neofascisti. In una guerra in parte incoraggiata proprio per arrivare a un governo forte che potesse in qualche modo bloccarla. Si fa iniziare lacon la strage di piazza Fontana, il 12 dicembre 1969 e la si chiude con quella alla stazione di Bologna, il 2 agosto 1980.