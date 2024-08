LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Quadarella cerca l’impresa! Curtis out nei 50 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.13: CHE RIMONTA DI SUMMER MCINTOSH! Vince la canadese con 2’06?56, record olimpico, secondo posto per la statunitense Douglass con 2’06?92. Squalificata la statunitense Walsh che aveva chiuso terza, terzo posto per l’australiana McKeown con 2’08?08 21.12: Ai 100 McIntosh, McKeown, Walsh 21.11: Non parte Ramsay, atlete sui blocchi 21.02: E’ il momento della finale dei 200 misti donne. Queste le protagoniste: 1 McKEOWN Kaylee AUS 12 JUL 2001 2:09.97 2 PICKREM Sydney CAN 21 MAY 1997 2:09.65 3 DOUGLASS Kate USA 17 NOV 2001 2:08.59 4 WALSH Alex USA 31 JUL 2001 2:07.45 5 McINTOSH Summer CAN 18 AUG 2006 2:08.30 6 WOOD Abbie GBR 2 MAR 1999 2:09.64 7 YU Yiting CHN 5 SEP 2005 2:09.74 8 RAMSAY Ella AUS 12 JUL 2004 2:10.16 20.51: Queste le finaliste dei 50 stile libero donne: Sjoestroem, Walsh, Wasick, Zhang, Jack, Harris, Wu, Klancar 20.