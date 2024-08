LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | è caccia alla pole position! Bagnaia sfida Martin e le Aprilia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.06 Alex Marquez e Acosta avanzano al Q2. Eliminati: Morbidelli, i due Fernandez, Oira, Zarco, Quartararo, Marini, Mir, Nakagami e Gardner. 12.05 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Alex Marquez in vetta!!!!! 1:58.373 con 35 millesimi su Acosta, Morbidelli non ce la fa ed è terzo a 226. -1 minuto: Raul Fernandez da record in ogni settore, ma sbaglia nel T4 e a sua volta non migliora. -2 minuti: Oira vola in tutti i settori. Arriva al T3 con 73 millesimi di record e chiude in 1:58.655 ed è solamente quarto con un pessimo T4. -3 minuti: Raul Fernandez si lancia, migliora nel T1 e T2, arriva al T3 con 81 millesimi di vantaggio, quindi chiude in 1:58.608 con 43 millesimi su Acosta e Marquez. -4 minuti: Morbidelli attende qualche secondo in più, come Zarco. -5 minuti: piloti di nuovo in pista per i time attack finali.