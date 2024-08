Gasparelli centra il nuovo record nazionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Grande protagonista Alessandraieri mattina alle Olimpiadi di Parigi nelle batterie di qualificazione dei 100 metri piani allo Stade de France, dove l’atletica leggera con le varie discipline si è presa la scena in un impianto gremito con un pubblico entusiasta. La 19enne sammarinese è partita benissimo nella propria batteria di qualificazione arrivando seconda tra le 9 allo start con il tempo di 11.62. Si è poi superata nella quarta batteria del 1° round, in cui ha fermato il cronometro a 11.54,di San Marino e naturalmente primato personale, ricordando il precedente di 11.55 ottenuto dalla ragazza a Modena l’8 luglio 2023. Con questa prova è arrivata settima tra le 9 atlete in gara. "È stato tutto fantastico. Sapevo di essermi preparata al meglio e che passare la prima batteria poteva essere un risultato alla mia portata.