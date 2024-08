Crisi dei lavori estivi in Lombardia 26mila assunzioni in meno e contratti precari | la classifica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) L’occupazione inquest’estate va “in ferie“. Per il terzo trimestre di quest’anno, le previsioni disono in calo, sia rispetto ai tre mesi precedenti, sia rispetto all’anno scorso. In base alle rilevazioni dell’ultima indagine Excelsior sulle previsioni di assunzione, gli imprenditori lombardi contano di reclutare da luglio a settembre circa 260mila dipendenti: sono 18mila e il 6,5% inrispetto alledel trimestre scorso, ee il 9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le circa 260milasono 120mila a Milano e nell’area metropolitana, 31mila a Brescia, 6.500 a Bergamo, 16mila sia in Brianza sia nel Varesotto, 12mila a Como, 9mila a Pavia, 8mila a Mantova, 6.500 a Cremona, altrettante a Lecco, 5mila a Sondrio e 3.500 a Lodi. In confronto ai dati dell’anno scorso il segnonon risparmia nessuna provincia.