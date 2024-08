Arrivare a te la recensione della terza stagione | crescere insieme tra i banchi di scuola

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 3 agosto 2024)a Te rimane una delle serie più toccanti del panorama contemporaneo degli anime sh?jo, un must per chi cerca una storia che parla al cuore e all'anima. Come sarà laappena approdata su Netflix? Esiste l'amore ai tempi del liceo? Che forma ha, quanto è sincero e soprattutto che futuro porta? A modo suo,a Te cerca di rispondere a tutte queste domande: ladell'anime è stata recentemente rilasciata su Netflix, promettendo di continuare l'esplorazione delle emozioni e delle dinamiche relazionali che hanno reso la serie così amata. Basato sul manga di Karuho Shiina, l'anime è ormai una tra le più famose storie sh?jo, il genere narrativo dedicato alle giovani lettrici, grazie alla delicata narrazione delle vicende di Sawako Kuronuma e dei suoi amici. Ma già nel corso