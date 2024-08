Serie A1 Bbc che sfortuna San Marino è avanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Due battute in "Texas" e un bunt di "sacrificio" riuscito alla perfezione e una decisione arbitrale sicuramente non fortunata. Sta tutta nellala sconfitta del Bbc Grosseto New Energy in gara-3 a San(3-2 il finale per i padroni di casa) nella sfida al Serravalle che vale l’accesso alla semifinale scudetto. E’ stata infatti una rimonta al cardiopalma quella di Sancontro i maremmani che si è concretizzata solo all’’ultimo attacco valido per i padroni di casa dopo che la squadra maremmana aver controllato gara-3 per quasi tutta la sua durata. Un crollo dovuto molto a due battute davvero fortunose (che fanno comunque parte del "Gioco") ribaltano un risultato che sembrava ormai acquisito e che fa andare sotto nella "", con la squadra del Monte Titano che adesso si gioca subito il match point.