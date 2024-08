Fedez festeggia | la sua agenzia Doom ha registrato 1 3 milioni di euro di utili nel 2023

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prima il pandoro-gate dell’ex moglie Chiara Ferragni, poi il caso del pestaggio contro il personal trainer Iovino immortalato dalle telecamere a circuito chiuso, su cui continuano le indagini, poi feste, party, nuovi flirt, un ricovero in ospedale Perquesti ultimi mesi sono stati piuttosto movimentati. Arriva però una bella notizia per i conti in tasca del rapper. L’di talenti, fondata dae guidata dalla madre-manager Annamaria Berrinzaghi, ha chiuso ilcon un aumento dei ricavi e degli. Il fatturato della società è salito da 10 a 11.46di, mentre glisono cresciuti da 392.502a 1.3digestisce 25 artisti e personaggi tra management e gestione dei diritti di immagine fino a marchi e sponsorizzazioni. L'articolo: la suaha1.