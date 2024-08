Olimpiadi Parigi 2024 Day 6 Diretta Gare Giovedi 1 Agosto Discovery+ Eurosport e Rai2

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Giovedì 1°) iniziano anche ledi atletica con la marcia ad aprire il programma: saranno ben otto gli atleti italiani impegnati nelle 20km, Fortunato, Stano e Orsoni per quella maschile e Giorgi, Palmisano e Trapletti per quella femminile. Esordio anche per il golf con Manassero e Migliozzi, mentre continuano judo, con Pirelli e Bellandi, e la scherma con la squadra femminile di fioretto contro l'Egitto. Gambaro disputerà la qualificazione di carabona, mentre i velisti del windsurf, Maggetti e Remma, continueranno il programma e quelli del dinghy, Chiavarini e Benini Floriani, esordiranno in questi Giochi. Sul ring per gli ottavi anche Carini, e Bertagnoli nel ciclismo BMX. Doppio appuntamento anche per il beach volley con le coppie Gottardi-Menegatti e Cottafava-Nicolai.