Mercato dilettanti Duttilità ed esperienze importanti | l’ Urbania si rinforza con Scarcella

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’ha ufficializzato l’ingaggio (foto) di Domenico. ", classe 2005, di origini calabresi ma da qualche settimana trasferitosi a Rimini, è un profilo di grande– scrive la società – maggiormente impiegato nel ruolo di terzino. Nel suo curriculum, dopo le giovanili del Catanzaro, spiccano due campionati di Eccellenza Calabrese da protagonista con le maglie di Gioiese e Cittanova nei quali colleziona oltre 60 presenze oltre a due partecipazioni al Torneo delle Regioni". Il giocatore è già a disposizione di mister Simone Lilli. Raffaele Pitta ex K Sport Montecchio Gallo è il nuovo Team Manager dell’Urbino che in questi giorni ha messo nero su bianco con il portiere Sergio Mordenti, classe 2001 proveniente dal Sanpaimola ed ex Forlì. Alessandro Fraternale centrocampista ex Valfoglia è un nuovo calciatore del Montecalvo.