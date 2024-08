LIVE Musetti-Zverev 7-5 3-4 Olimpiadi tennis in DIRETTA | serve prima il tedesco nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Seconda vincente di. Sempre più duro il 2° set. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Servizio e rovescio. 15-15 Servizio e attacco morbido di. Passa stavolta di rovescio! 15-0 In rete il difficile passante di rovescio del toscano. 3-3 ACE (1°)!! 40-30 Sulla riga il rovescio di. 40-15 Fortunatissimo in risposta, non entra la preghiera di rovescio lungolinea! 30-15 Molto bene l’azzurro in spinta con il dritto, vincente l’inside in approfittando delle difese corte di. 15-15 In rete il dritto in cross di. 15-0 Seconda ottima slice divincente! il sacchetto di ghiaccio in testa il, che però sappiamo essere molto scorretto in campo e fingere spesso e volentieri di avere meno energie di quelle che ha. 2-3 A zero. 40-0 Servizio e rovescio. 30-0vincente.