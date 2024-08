I campioni del mondo di sostenibilità nello sport

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 1 agosto 2024) I principi ESG si stanno affermando sempre di più come la chiave di volta per rimodellare il futuro dellaindustry I principi ESG sono ormai diventati dei parametri chiave per valutare lae le pratiche etiche adottate dalle aziende attive nei vari settori merceologici. Ora questo cambiamento di paradigma si sta diffondendo anche all’interno dell’industria globale dello, dove le valutazioni e la misurazione delle performance in ambito ESG sono sempre più influenti nel plasmare l’immagine e la reputazione delle organizzazioni e degli eventiivi di rilevanza mondiale.