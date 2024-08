Agoumé-Siviglia Cecere | Fumata bianca vicina Poi il futuro di Radu

Leggi tutta la notizia su inter-news

Lucien Agoumé sta per trasferirsi al Marsiglia. Gli agenti del francese hanno incontrato oggi l'Inter per definire tutti i dettagli della trattativa, come confermato da Djibril Niang, apparso molto ottimista al termine del colloquio. IN DIRITTURA D'ARRIVO – Lucien Agoumé sta per lasciare l'Inter e fare ritorno al Marsiglia, in Liga, dove si è trovato benissimo la scorsa stagione. Gli agenti del francese, Djibril Niang e Crescenzo, sono stati oggi nella sede del club nerazzurro per definire gli ultimi dettagli della trattativa. DETTAGLI – L'operazione prevede un esborso di 4 milioni di euro da parte del Marsiglia, quindi minore rispetto al diritto di riscatto non esercitato alla fine di giugno dopo il prestito di sei mesi del centrocampista. L'Inter avrà in favore il 50% della clausola di riscatto.