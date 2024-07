Suning può tornare nel calcio | offerta per la Portimonense Oaktree cede il Caen a Mbappé

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Milano, 31 luglio 2024 – Dopo aver passato il testimone dell'Inter a, in seguito all'insolvenza del prestito pattuito tre anni fa,potrebbenel mondo del. Secondo i portoghesi di A Bola, infatti, la famiglia Zhang starebbe valutando la possibilità di acquistare le quote della, club che gioca nella massima divisione lusitana, per una cifra attorno agli 80 milioni di euro. Dell'accordo farebbe parte anche l'Autodromo de Portimao, centro di allenamento della formazione Under 23. Il nuovo corso dovrebbe cominciare entro l'inizio del prossimo anno solare. Da quando c'è stata l'ufficialità del passaggio di quote dell'Inter, l'ex presidente nerazzurro Steven Zhang non è più tornato in Italia (era partito da Milano alla volta della Cina circa un anno fa).