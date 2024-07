Stefano De Martino ripassa le regole del gioco | come si sta preparando per Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Delo attende: il conduttore nel nuovo promoledel. Ecco le sue dichiarazioniDeè super versatile e riesce in ogni programma a dare il meglio di sé ma soprattutto a mettersi ine a far divertire i telespettatori., solare e brillante da settembre precisamente dal 2 andrà in onda su Raiuno dalle ore 20:30 con il programma più amato dagli italiani ovvero ““.dunque prenderà le redini dele in ogni puntata cercherà di portare a casa picchi elevati di share ed ascolti. Pochi giorni fa ha iniziato a circolare sia in rete che in TV il primo spot che annuncia ufficialmente la sua presenza in qualità di conduttore ad ””, ma nelle ultime ore nel nuovo spot televisivo emergecheledel