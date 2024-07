LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Kim Polling e Christian Parlati provano a far saltare il banco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della quinta giornata dialledi2024. All’Arena Champ de Mars continuano a susseguirsi i tabelloni delle varie categorie di peso. Quest’oggi spazio ai tornei dei -70 kg femminili e dei -90 kg maschili. Dopo l’ennesimo amaro quinto posto colto da Antonio Esposito la compagine italiana prova ad agguantare il tanto desiderato podio. Tanta curiosità ed attesa per l’esordio olimpico con ilgi italiano di Kim. L’olandese di Groninga naturalizzata italiana è stata ai vertici del ranking della categoria, oltre ad aver conquistato in carriera ben 4 titoli europei e due bronzi mondiali. La giornata inizierà proprio con il match di Kim, che sfiderà sul Mat 1 la giovanissima portoghese Tais Pina.