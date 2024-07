Grey' s Anatomy il ritorno di Ellen Pompeo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Continua il successo e la programmazione di “’s”, ormai arrivata alla 21esima stagione in partenza il 26 settembre 2024 in America. La serie tv si prepara anche ad un cambio d’orario, abbandonando lo slot consueto delle 21 per spostarsi alle 22. Se negli ultimi anni aveva sempre occupato la fascia del “prime time”, il suo esordio nella prima stagione, nel lontano 2005, era proprio quella delle 22. Chissà che non possa portare nuova linfa alla serie tv. Quel che sicuramente ritroveremo, al momento, è, nuovamente nel cast. Ildi Meredithè pronta a tornare a casa. O meglio, nell’ospedale (fittizio) che le ha portato il successo internazionale. Del resto non se ne era mai andata chiudendo le porte ad un suo possibile comeback. C’era stato un commosso addio nella 19esima edizione, poi la presenza in 10 episodi nella stagione 20.