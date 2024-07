Città rovente piscine affollate | Stagione iniziata in modo incerto Ora contiamo migliaia di ingressi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le ondate di calore si susseguono senza tregua, mettendo a dura prova la resistenza di cittadini e turisti. In questo scenario lesi confermano tra le migliori soluzioni per sfuggire all’afa soffocante. "L’affluenza nel weekend è fuori controllo: di solito registriamo oltre 800– dice Gabriele Pseneac, bagnino della piscina di via Beethoven –. Lavoro qua da tre anni e non ho mai visto così tante persone come in questo periodo e non siamo ancora al picco dell’alta. Dobbiamo riassegnare i lettini in continuazione e delle volte non bastano a coprire il numero dei presenti". Per molte persone è un’abitudine passare due o tre giornate a settimana in piscina, date le temperature torride.