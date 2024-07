Calciomercato Milan visite mediche ok per Strahinja Pavlovic | ecco cosa manca per la firma

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 31 luglio 2024), dopo alcuni momenti di apprensione è arrivato l’ok per lediper la? Dopo alcune ore di apprensione, sono arrivate le notizie sperate dai tifosi del Diavolo e il nuovo acquisto delha svolto e passato leche si sono tenute in una struttura specializzata fuorio. Nella giornata di mercoledì 31 luglio è prevista lasul contratto, che legherà il difensore serbo ai rossoneri fino al 2029. Martedì, giorno delleha poi trascorso la serata in albergo ao, per poi andare a cena con i suoi agenti e con il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada. I dettagli dell’operazione che ha portato il centrale dal Salisburgo al, ha visto i rossoneri chiudere la trattativa per 18 milioni di euro di base fissa più 2 di bonus.