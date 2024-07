Warren Buffett fa tremare i mercati | ha appena scaricato $3 miliardi di un solo titolo!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 30 luglio 2024)fa: ha$3di un! Avete sentito l'ultima su? Sembra che abbia fatto una mossa piuttosto interessante con la sua società Berkshire Hathaway, vendendo alcune azioni della Bank of America. Chissà cosa bolle in pentola La strategia di investimento diha sempre catturato l'attenzione degli investitori di ogni angolo del mondo. In questi giorni, la sua società, la Berkshire Hathaway, ha fatto parlare di sé nel mondo della finanza annunciando che ha ridotto la sua posizione in Bank of America. Tutti si stanno chiedendo quali effetti questa vendita potrà avere sul futuro di questa grande banca e suifinanziari nel complesso. Pare chestia cambiando idea sul settore bancario e questa vendita è stata vista come una conferma.