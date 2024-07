Serena Williams non riconosce Federica Pellegrini che la tagga ironicamente su Instagram

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024)in questi giorni non ha potuto non presenziare alla Defense Arena di Parigi per assistere alla finale femminile dei 200 metri in stile libero che sono la sua specialità. Accanto a lei, seduta fra gli spalti, un’altra numero uno dello sport,. La campionessa del tennis, però, pare non abbia riconosciuto la collega nuotatrice. A raccontarlo è stata proprio “la Divina”. Una foto delle due sportive è stata condivisa sudalla pagina World Aquatics: “La Regina dei 200 metri stile libero @kikkafede88 era nell’arena per il SUO evento“.ha così messo like al post e lo ha commentatondo proprio la tennista. “@, sì, tu non mi conosci ma io ti conosco molto bene non ti preoccupare sono un’amica“.andwatching the swimming competitions #Olympics pic.twitter.