CIE Sabao 3 e domenica 4 agosto nuovo open day Municipi V e XIII

(Di martedì 30 luglio 2024) GliDay dedicati alla Carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 3 e 4con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici deiV enella giornata di sabato 3e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme alpunto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 2fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). “Anche in questo primo fine settimana del mese di, ci sarà il consueto appuntamento con l’Day per il rilascio della CIE: questo weekend sarà possibile ricevere, con prenotazione, oltre 500 richieste.