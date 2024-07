Ciclismo Esordienti Colombo riporta la Salus alla vittoria dopo 20 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) La rivoluzione gialloblù è iniziata. Edoardo(nella foto) vince la corsa tra gli esodienti che vale una stagione. Venti, o forse qualcosina in più, gliche sono trascorsi dall’ultimo successo dellaSeregno in questa categoria.non era neppure nato (è del 2010). In molti avevano scommesso sul giovanee il ragazzino finalmente è uscito dall’anonimato vincendo a Cassinone di Seriate, nella Bergamasca, il 42° Trofeo Rossi. Battendo il campione lombardo Matteo Botta (Pedale Senaghese) e Leonardo Previati della Società Orinese. Così l’atleta dellaha messo in risalto i suoi ampi margini di miglioramento che vanno oltre le sue doti veloci. Quantocorsa, si è risolta a due giri dfine grazie al deciso attacco di, Bettoni e Ravasi. Il terzetto ha retto fino all’arrivo quando il gruppo è tornato sotto ai battistrada.