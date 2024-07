Baskin Reggio senza rivali Trionfo nel torneo di Nantes In finale un derby tutto italiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Splendida affermazione deiEmilia. La formazione cittadina si è imposta oltralpe neiGames, organizzati per far conoscere una disciplina che ancora non è ancora riconosciuta come paralimpica: otto sono state le formazioni, provenienti da 4 Paesi diversi, a sfidarsi in unall’insegna del vero spirito dello sport e dell’inclusione. I partecipanti. Ad affrontarsi al palazzetto dello sport di Banlieu e alla palestra Pré-Gauchet sono state quattro squadre francesi (Orea, Smash Basket Montréverd, Novosports Parigi e MPT Rancy Lione), due italiane (oltre a, completavano la spedizione tricolore Bearsdi Isola Vicentina), una lussemburghese (Esch-sur-Alzette) e una belga (MosaNGU di Angleur).