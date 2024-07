Basket | Kwan Cheatham Jr torna in Italia e riparte da Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Un ritorno interessante all’interno del campionato cestistico di LegaA. Dopo aver giocato nel nostro Paese vestendo la maglia di Carpegna Prosciutto Pesaro,Jr era migrato in Spagna dove aveva giocato nella Liga ACB con la maglia di Granada: per lui 13 punti e 5.1 rimbalzi a partita. Una stagione non certo indimenticabile che ha segnato l’addio con gli andalusi. Per il rilancio, adesso, lo statunitense punta il ritorno nel Belpaese andando a rafforzare gli argini di Unahotles. Unahotels, eccoJr: “Felice dire in” (Unahotels)“Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2024/2025 con l’atleta statunitenseJr.