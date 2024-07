Tennis Da Umago a Parigi Musetti già in campo senza recriminazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

Da con un jet privato, in tasca i 165 punti conquistati con la finale del "Croazia Open", un ATP250, ma con il rammarico di avere sfiorato molto da vicino (ha perso il terzo set al tie break), ma non portato a casa, il terzo trofeo ATP dopo Amburgo (ATP500) e Napoli (ATP250). Non c'è tempo per le recriminazione per il ta carrarese Lorenzo (nella foto) che dopo la finale croata è volato a per essere in nel primo turno del torneo olimpico. E in virtù della rinuncia di Sinner, Lorenzo è il numero uno della squadra azzurra composta anche da Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori. All'ombra delle torre Eiffel, il carrarese gioca il torneo di singolo e quello di doppio con Darderi.