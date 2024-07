Qualità del lavoro nelle Rsa | Necessario alleggerire il carico fisico ed emotivo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bergamo. Una profonda crisi che non sembra avere una crisi. La Cisl Fp Bergamo ha denunciato la mancata risposta nel tempo alle sue richieste per l’ammodernamento delle professioni di curaRsa. “Il rinnovo del contratto Uneba, contratto maggiormente applicatoRsa della provincia sul qualeultime giornate stiamo puntando i riflettori sul territorio di Bergamo insieme ai colleghi di Fp Cgil, Fisascat Cisl, UilFpl e UilTucs, seppur di fondamentale importanza, non sarà sufficiente a rendere attrattive le professioni di cura e assistenza e a riportare all’interno delle RSA le persone di cui si necessita – recita la nota diramata dal sindacato -.